Похищенную замдиректора «Росспиртпрома» нашли на Урале

Разыскиваемый Mercedes с московскими номерами заметили в потоке машин на трассе М-5 «Урал» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали Mercedes, в котором перевозили объявленную в розыск заместителя гендиректора АО «Росспиртпром» Татьяну Баранову. Машину остановили неподалеку от города Сатки 27 августа, водителя и пассажирку доставили в районный отдел полиции.

«При проверке выяснилось, что управлял машиной некто Юрий Курачев. Ему 51 год, ранее он проходил по уголовным делам, в том числе о преступлениях против половой неприкосновенности. Находившаяся с ним в машине женщина не стала оформлять заявление», — рассказал источник «URA.RU» в силовых структурах. По его словам, о похищении топ-менеджера сообщили силовикам ее родственники в столице.

«Такая машина действительно была задержана. Розыск объявляли наши коллеги из Москвы почти неделю назад», — официально сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе УВД по Южному административному округу Москвы, откуда поступила ориентировка, оперативный комментарий получить не удалось.