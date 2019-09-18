Население России сократилось

Население России за январь—июль 2019 года сократилось на 55,8 тысяч человек. Это следует из отчета Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».
«Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2019 года составила 146,7 млн. человек», — говорится в документе. При этом отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 73,4%. За семь месяцев он составил 153,9 тысяч человек.
В сравнении с прошлым годом число родившихся детей за январь—июль снизилось на 68,5 тысяч и составило 860,4 тысяч человек. Количество умерших россиян уменьшилось с 1 млн 99,4 тысяч до 1 млн 70,1 тысячи человек.
Естественная убыль населения составила 209,7 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года показатель был равен 170,5 тысяч человек.
Ранее стало известно, что России грозит дефицит трудоспособного населения. В стране выходящих из трудоспособного возраста людей намного больше, чем входящих в него.