России грозит дефицит трудоспособного населения

В России зафиксировано старение населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России зафиксирован дефицит трудового потенциала — выходящих из трудоспособного возраста людей намного больше, чем входящих в него. Со временем, вероятно, ситуация будет только усугубляться. Об этом журналистам рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«В 1926 году на смену 1 тысяче человек 50-59 лет приходилось 3653 10-19-летних, в 1959-м — 1631, в 2002-м — 1505, в 2010-м — 697, в 2019-м — 745», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы. По ее словам, сложившуюся «неблагоприятную структуру» населения стоит дополнить соотношением внуков и бабушек. В 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в то время как в 2019 году этот показатель равен 81.

В будущем ситуация вокруг старения населения, как считает Егорова, будет ухудшаться. Сейчас доля мужчин от 25 до 40 лет составляет больше 30%. Через 20 лет эта группа даст серьезное увеличение людей старшего возраста.