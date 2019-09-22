В США вычислили российское оружие, способное отразить ядерный удар и уничтожить целые города

По убеждению американских журналистов, подлодки РФ легко уничтожат прибрежные города и военно-морские базы противника Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Новые российские подводные лодки класса «Борей» смогут разрушить города противника даже в том случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Американские журналисты отмечают, что благодаря новейшему покрытию корпуса субмарины «Борей», в отличии от советских подлодок, стали бесшумными и могут не всплывать на поверхность несколько месяцев. В качестве примера американское издание приводит подводную лодку «Юрий Долгорукий», на которой размещены 16 ракет Р-30 «Булава», а также шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. «Одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более 9 тысяч километров, 72 ядерные боеголовки», — указано в статье, которую цитируют «Известия».

Американские журналисты отмечают, что в перспективе в России примут на вооружение четыре подлодки класса «Хабаровск» с беспилотными атомными аппаратами «Посейдон», способными уничтожать прибрежные города и военно-морские базы противника боеголовками мощностью в несколько мегатонн.