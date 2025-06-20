Глава Минпросвещения обозначил, сколько должны работать учителя

Сергей Кравцов заявил, что учителя должны работать меньше 36 часов в неделю
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Учителям нужно повысить зарплату, отметил Сергей Кравцов
Учителям нужно повысить зарплату, отметил Сергей Кравцов Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на ПМЭФ заявил, что учителя должны работать не больше 36 часов. Проблема заключается в том, что дополнительная работа, например, проверки тетрадей, занимает время и не оплачивается.

«У нас по Трудовому кодексу 36 часов не больше 36 часов. Вот, но часть времени уходит на проверку тетрадей. Работа со школьниками, индивидуальная работа... Средняя нагрузка, мы считаем, в целом это 1,4-4 ставки», — заявил Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

Также глава Минпросвещения добавил, что было бы правильно повысить зарплату учителям из-за высокой нагрузки. Это поможет честно оплачивать их труд.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!». URA.RU освещает события третьего дня форума в режиме онлайн-трансляции

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на ПМЭФ заявил, что учителя должны работать не больше 36 часов. Проблема заключается в том, что дополнительная работа, например, проверки тетрадей, занимает время и не оплачивается. «У нас по Трудовому кодексу 36 часов не больше 36 часов. Вот, но часть времени уходит на проверку тетрадей. Работа со школьниками, индивидуальная работа... Средняя нагрузка, мы считаем, в целом это 1,4-4 ставки», — заявил Кравцов. Его слова приводит РИА Новости. Также глава Минпросвещения добавил, что было бы правильно повысить зарплату учителям из-за высокой нагрузки. Это поможет честно оплачивать их труд. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!». URA.RU освещает события третьего дня форума в режиме онлайн-трансляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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