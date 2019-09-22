Сын Порошенко заставил всю семью говорить по-украински после неудачного интервью

Семья Петра Порошенко заговорила только на украинском Фото: Официальный сайт президента Украины

Младший сын Порошенко 18-летний Михаил заставляет всю семью говорить только на украинском языке, в виде исключения — на английском. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире «Пятого канала».

«Михаил выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — рассказал Порошенко. Причиной такого внимания к языкам стало интервью Михаила Порошенко, которое он дал во время митинга в поддержку отца. Тогда Михаил заявил, что в повседневной жизни говорит на русском, но любит украинский «всем сердцем». Экс-президент при этом отметил, что его сын во время общения с прессой растерялся и неудачно пошутил. «Он был очень расстроен», — заявил экс-президент.

Ранее «URA.RU» писало, что Порошенко не боится оказаться в тюрьме, так как считает, что срок ему не грозит. В интервью журналистам бывший глава Украины поведал, что очередные попытки отправить его за решетку ни к чему не приведут.