Порошенко признался, боится ли попасть в тюрьму

Петр Порошенко уверен, что срок ему не угрожает Фото: Официальный сайт президента Украины

Нынешние власти не смогут посадить экс-президента Украины Петра Порошенко в тюрьму. С таким мнением выступил сам бывший украинский лидер в эфире «Пятого канала».

«Я не боюсь никого и ничего, моя политическая сила не боится никого. Ничего у них (действующей власти. — прим. ред.) не получится», — заявил Порошенко. По его словам, сейчас в правительстве находятся «мальчики», которые хотят упрятать его за решетку.