Порошенко признался, боится ли попасть в тюрьму

Нынешние власти не смогут посадить экс-президента Украины Петра Порошенко в тюрьму. С таким мнением выступил сам бывший украинский лидер в эфире «Пятого канала».
«Я не боюсь никого и ничего, моя политическая сила не боится никого. Ничего у них (действующей власти. — прим. ред.) не получится», — заявил Порошенко. По его словам, сейчас в правительстве находятся «мальчики», которые хотят упрятать его за решетку.
Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в четырех из которых он имеет статус свидетеля. Бывший президент подозревается в государственной измене и попытке выезда из страны по поддельным документам. Также Порошенко мог уклоняться от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако официальных обвинений в адрес Порошенко до сих пор нет, уточняет «