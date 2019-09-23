Под Тюменью десятки жильцов остались без крыши и отопления

Без отопления остаются три из пяти подъездов дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

100-квартирный дом в поселке Винзили Тюменского района остался без крыши и отопления. Об этом на условиях анонимности «URA.RU» рассказал местный житель. В доме по ул. Заводской, 24 шел капитальный ремонт, однако подрядчик покинул объект якобы из-за конфликта с заказчиком.

«Подрядчику то ли не доплатили, то ли не заплатили вовсе. В итоге, люди остались без крыши (поставлены только стропила) и с отрезанными от системы отопления стояками», — рассказал инсайдер. По разным данным, работники отсутствовали от недели до двух — вечером в субботу, 21 сентября, подрядчик все же вернулся на объект, но из-за задержки три из пяти подъездов дома остаются без тепла.

«Представители подрядчика жалуются на то, что жильцы не пускают их в квартиры, что тормозит процесс», — добавляет источник. При этом, жители сообщают, что капитальный ремонт их дома должен был начаться в январе, однако работы стартовали только в июне.

По данным сайта «Реформа ЖКХ» заказчиком капремонта является МКУ «Служба заказчика Тюменского района», а подрядчиком — ООО «Тауэр». Дозвониться до них не удалось. В администрации поселка также не ответили на звонок агентства.