В России нашли пенсионерку, которой 119 лет

По данным на сентябрь, в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше (архивное фото)
Самым старым пенсионером в России оказалась 119-летняя женщина 1900 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.
«Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 и 1909 годов рождения», — цитирует представителя ПФР
Ранее Росстат сообщил, что количество долгожителей в России растет уже восьмой год подряд. По данным на 1 января 2019 года, в стране 5895 мужчин и 14 687 женщин, достигших ста лет.