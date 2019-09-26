В России нашли пенсионерку, которой 119 лет

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По данным на сентябрь, в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым старым пенсионером в России оказалась 119-летняя женщина 1900 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

«Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 и 1909 годов рождения», — цитирует представителя ПФР News.ru. Отмечается, что, по данным на сентябрь текущего года, в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше. В конце 2017 года таких людей было 649.

Ранее Росстат сообщил, что количество долгожителей в России растет уже восьмой год подряд. По данным на 1 января 2019 года, в стране 5895 мужчин и 14 687 женщин, достигших ста лет.

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