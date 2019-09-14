Число россиян, доживающих до 100 лет, выросло в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеры. Челябинск, старики, пожилые, счастливые пенсионеры, пенсионеры
В России зафиксировано рекордное число долгожителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росстат опубликовал статистику, согласно которой численность россиян, достигших ста лет, растет. Количество долгожителей в России, по данным службы, растет уже восьмой год подряд.

На 1 января 2019 года в России проживали 5895 мужчин и 14687 женщин (всего 20582 человека), достигших ста лет. При этом всего десять лет назад в России были зафиксированы всего 7718 таких долгожителей, а именно 1253 мужчины и 6465 женщин.

Ранее заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин заявил, что рост численности долгожителей связан не только с увеличением продолжительности жизни, но и с совершенствованием системы статистического учета, пишет RNS.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...