Число россиян, доживающих до 100 лет, выросло в три раза

В России зафиксировано рекордное число долгожителей
Росстат опубликовал статистику, согласно которой численность россиян, достигших ста лет, растет. Количество долгожителей в России, по данным службы, растет уже восьмой год подряд.
На 1 января 2019 года в России проживали 5895 мужчин и 14687 женщин (всего 20582 человека), достигших ста лет. При этом всего десять лет назад в России были зафиксированы всего 7718 таких долгожителей, а именно 1253 мужчины и 6465 женщин.
Ранее заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин заявил, что рост численности долгожителей связан не только с увеличением продолжительности жизни, но и с совершенствованием системы статистического учета, пишет