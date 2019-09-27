МИД России заявил о «принципиальных расхождениях» с Японией

У России и Японии есть «принципиальные расхождения» на тему заключения мирного договора. Однако, несмотря на это, Москва готова продолжать переговоры. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
Чиновник рассказал, что на сегодняшний день между главами МИД России и Японии состоялось три раунда переговоров, а также несколько встреч самого Моргулова с замглавы японского МИД Такэо Мори. «Дискуссии показали, что в позициях сторон сохраняются серьезные принципиальные расхождения», — пояснил российский дипломат в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что лидеры обеих стран дали указания продолжать «предметный диалог». Моргулов заметил, что Россия готова его вести.
Москва и Токио не могут подписать мирный договор уже более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. Одно из главных требований Японии — решение территориального спора об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые сейчас принадлежат России. Последний раз, как напоминает «Национальная служба новостей», главы двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ обсуждали подписание соглашения в начале сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Во время встречи Путин положительно оценил развитие отношений двух государств, уточняет