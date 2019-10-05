04 октября 2019

Врача уволили за перевозку инвалидов в машине с овощами

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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, скорая помощь, машина скорой помощи, цгб1 нижнего тагила, городская больница1 нижнего тагила
Пациентов перевозили не на машине скорой, а на микроавтобусе для хознуждФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврач районной больницы в поселке Дергачи Саратовской области Шамиль Хусаинов уволен за транспортировку пациентов в автомобиле с овощами. Как заявил зампредседателя правительства региона Сергей Наумов, в учреждении также будет проведена проверка.

Ранее на странице сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в Instagram появился ролик, на котором видно, как пациенты едут в микроавтобусе, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. «Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ», — говорится в описании видео.

«Сказать о том, что это недопустимо, это не сказать ничего. Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения!» — заявил Наумов, слова которого приводятся на той же странице в Instagram. «В отношении главного врача <…> приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности», — добавил Наумов.

Сам Володин, который избрался в Госдуму от Саратовской области, заявил, что врачи не должны допускать подобных случаев, а в случае необходимости им стоит предоставлять пациентам служебные автомобили, передает РИА «Новости».

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