Врача уволили за перевозку инвалидов в машине с овощами

Пациентов перевозили не на машине скорой, а на микроавтобусе для хознужд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврач районной больницы в поселке Дергачи Саратовской области Шамиль Хусаинов уволен за транспортировку пациентов в автомобиле с овощами. Как заявил зампредседателя правительства региона Сергей Наумов, в учреждении также будет проведена проверка.

Ранее на странице сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в Instagram появился ролик, на котором видно, как пациенты едут в микроавтобусе, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. «Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ», — говорится в описании видео.

«Сказать о том, что это недопустимо, это не сказать ничего. Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения!» — заявил Наумов, слова которого приводятся на той же странице в Instagram. «В отношении главного врача <…> приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности», — добавил Наумов.

Сам Володин, который избрался в Госдуму от Саратовской области, заявил, что врачи не должны допускать подобных случаев, а в случае необходимости им стоит предоставлять пациентам служебные автомобили, передает РИА «Новости».