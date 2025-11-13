В Карелии рухнул военный истребитель, экипаж погиб на месте: что известно о происшествии

Истребитель Су-30 разбился в Карелии, экипаж погиб, об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Карелии потерпел крушение военный истребитель Су-30. Экипаж самолета погиб на месте. Об этом сообщили в Минобороны России. Глава Республики Артур Парфенчиков также подтвердил информацию и уточнил, что экстренные службы уже направлены в район предполагаемого падения для проведения поисковых работ. Подробности происшествия — в материале URA.RU.

Крушение во время учений

Сам инцидент произошел в Прионежском районе Республики Карелия. Отмечается, что крушение произошло в безлюдном районе. Причем в военном ведомстве уточнили, что крушение произошло во время учений.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — пояснили в Минобороны РФ.

Губернатор Парфенчиков оперативно направил экстренные службы к месту предполагаемого крушения. Далее председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков добавил, что в результате ЧП погибли двое членов экипажа. При этом никто из жителей близлежащего населенного пункта не пострадал, так как самолет упал в лесном массиве.

Что из себя представляет СУ-30

Су-30 — российский многофункциональный истребитель поколения 4+, разработанный на базе Су-27. Этот двухместный самолет сочетает высокую маневренность с современным вооружением, позволяя эффективно выполнять задачи воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям и ведения разведки.

Самолет оснащен двумя двигателями АЛ-31Ф с системой вектора тяги, что обеспечивает высокие летные характеристики: максимальную скорость до 2125 км/ч на высоте и практический потолок 17 300 метров. Дальность полета составляет до 3000 км, что может быть увеличено за счет системы дозаправки в воздухе.