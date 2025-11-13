Над Черным морем и Крымом сбили 14 украинских БПЛА

Беспилотники самолетного типа были уничтожены над Крымом и морем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские системы противовоздушной обороны сбили четырнадцать украинских беспилотников над акваторией Черного моря и полуостровом Крым. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была отражена в течение двух часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 ноября с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По семь БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве в telegram-канале.