В Кургане маньяк напал на девочку в подъезде

Подозреваемого в преступлении оперативно задержали
В Кургане задержан педофил, который напал на девочку в подъезде жилого дома. О его задержании сообщили в региональном следственном комитете.
«8 октября текущего года в подъезде одного из домов в Кургане в отношении малолетнего ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По подозрению в совершении преступления задержан житель Кургана 1985 года рождения, который проживал в доме, где произошло преступление. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.