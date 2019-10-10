09 октября 2019

В Кургане маньяк напал на девочку в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, эксгибиционист, озабоченный, сексуальный маньяк, извращенец
Подозреваемого в преступлении оперативно задержалиФото: depositphotos.com

В Кургане задержан педофил, который напал на девочку в подъезде жилого дома. О его задержании сообщили в региональном следственном комитете.

«8 октября текущего года в подъезде одного из домов в Кургане в отношении малолетнего ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По подозрению в совершении преступления задержан житель Кургана 1985 года рождения, который проживал в доме, где произошло преступление. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

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