Исследование: депутатские запросы стали репрессивным инструментом

В последние годы Госдума не обращается к главе правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ стала реже применять парламентские запросы для решения политических проблем и все чаще обращается к силовикам, используя этот инструмент в репрессивных целях. Такие выводы содержатся в новом исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

После 2005 года количество депутатских запросов стало резко сокращаться, говорится в докладе. Тогда оно равнялось 19 (рекордное значение за последние 15 лет), а уже в 2008 году депутаты направили всего два запроса — в том году полноценно начала работу дума V созыва под руководством Бориса Грызлова. С 2011 по 2014 год Госдума вообще не пользовалась этим инструментом, а последние пять лет направляет по 2-4 запроса в год.

Авторы исследования отмечают, что за последнее время изменилась не только частота запросов, но и их адресаты. Если до 2008 года депутаты направляли запросы в основном главе правительства, то сейчас их адресуют силовому блоку: в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России. В 2019 году из четырех запросов три были направленны в этих направлениях, еще один — председателю Центробанка. «Это свидетельствует о том, что институт парламентского запроса вместо политического механизма становится частью механизма репрессивного», — говорится в пояснении ЦПК.

Аналитики прогнозируют, что количество парламентских и депутатских запросов вырастет в ближайшие два года из-за приближающихся выборов в Госдуму-2021. При этом по-прежнему будет остро стоять проблема информационной прозрачности запросов: данные о них будут раскрываться только через СМИ и по инициативе депутата. Ориентация на силовой блок, вероятнее всего, сохранится, полагают эксперты ЦПК.