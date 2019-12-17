Каждый шестой уралец пожаловался на коррупцию

О столкновении со случаями коррупции в 2019 году заявили 15% уральцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2019 году с коррупцией столкнулся каждый шестой — 15% — житель регионов УрФО. Соответствующие данные привел полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, ссылаясь на итоги закрытых опросов Федеральной службы охраны (ФСО).

«Каждый шестой житель регионов УрФО сталкивался с коррупцией (15%), год назад эта цифра была более 19% — хоть и небольшое, но снижение. В то же время, если каждый шестой житель сталкивается с коррупцией, это вызывает тревогу», — сообщил Цуканов, открывая заседание окружного совета по борьбе с коррупцией.

Также полпред привел данные, по которым за три квартала 2019 года к дисциплинарной ответственности в связи с коррупцией были привлечены 508 государственных и муниципальных служащих. «В сравнении с прошлым годом это число увеличилось на 10%», — отметил Цуканов.