На 415-м километре автодороги «Югра» в Советском районе произошло ДТП. Здесь вечером 16 июня столкнулись «Газель» и фура-рефрижератор. В результате ДТП пять человек получили травмы, их госпитализировали.
«Жесткая авария на трассе возле городского поселения Пионерский. Предварительно в столкновении грузопассажирской „Газели“ и фуры-рефрижератора пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. Все направлены в городскую больницу Югорска», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».
В официальном telegram-канале Госавтоинспекции Советского района подтверждается информация о ДТП на данном участке автодороги. Уточняется, что движение по трассе частично перекрыто и осуществляется по одной полосе.
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