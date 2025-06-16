16 июня 2025

В ХМАО столкнулись «Газель» и фура-рефрижератор, пять человек пострадали. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по кадрам с места ДТП, автомобили серьезно пострадали
Судя по кадрам с места ДТП, автомобили серьезно пострадали Фото:

На 415-м километре автодороги «Югра» в Советском районе произошло ДТП. Здесь вечером 16 июня столкнулись «Газель» и фура-рефрижератор. В результате ДТП пять человек получили травмы, их госпитализировали.

«Жесткая авария на трассе возле городского поселения Пионерский. Предварительно в столкновении грузопассажирской „Газели“ и фуры-рефрижератора пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. Все направлены в городскую больницу Югорска», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».

В официальном telegram-канале Госавтоинспекции Советского района подтверждается информация о ДТП на данном участке автодороги. Уточняется, что движение по трассе частично перекрыто и осуществляется по одной полосе.

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На 415-м километре автодороги «Югра» в Советском районе произошло ДТП. Здесь вечером 16 июня столкнулись «Газель» и фура-рефрижератор. В результате ДТП пять человек получили травмы, их госпитализировали. «Жесткая авария на трассе возле городского поселения Пионерский. Предварительно в столкновении грузопассажирской „Газели“ и фуры-рефрижератора пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. Все направлены в городскую больницу Югорска», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска». В официальном telegram-канале Госавтоинспекции Советского района подтверждается информация о ДТП на данном участке автодороги. Уточняется, что движение по трассе частично перекрыто и осуществляется по одной полосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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