Молодого парня не могут найти уже больше недели (архивное фото)
В Екатеринбурге пропал 17-летний Ахмадуллин Евгений Рашидович. Его местоположение неизвестно с 6 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ахмадуллин Евгений Рашидович, 17 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Евгения — 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. На момент пропажи парень был одет в черные штаны, футболку и кроссовки.
Ориентировка на пропавшего
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