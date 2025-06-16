16 июня 2025

В Екатеринбурге уже больше недели ищут 17-летнего парня. Фото

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Молодого парня не могут найти уже больше недели (архивное фото)
Молодого парня не могут найти уже больше недели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 17-летний Ахмадуллин Евгений Рашидович. Его местоположение неизвестно с 6 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ахмадуллин Евгений Рашидович, 17 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Евгения — 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. На момент пропажи парень был одет в черные штаны, футболку и кроссовки.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 17-летний Ахмадуллин Евгений Рашидович. Его местоположение неизвестно с 6 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ахмадуллин Евгений Рашидович, 17 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Евгения — 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. На момент пропажи парень был одет в черные штаны, футболку и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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