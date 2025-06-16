В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce с «грубыми» дисками, как у Дрейка

В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Cullinan с нестандартными хромированными дисками, украшенными провокационной гравировкой — надписью F**k You. Эти колёса напоминают кастомные элементы от модного бренда Chrome Hearts. Похожие бренд делал для канадского рэпера Дрейка.
Такой дизайн дисков использовался в индивидуальном проекте для канадского музыканта, чей автомобиль был оформлен в сотрудничестве с Chrome Hearts — с фирменной символикой, интерьером в готическом стиле и схожими дисками. Происхождение конкретных дисков, замеченных в Екатеринбурге, пока неизвестно — это может быть как редкий оригинал, так и стилизованная копия.
Rolls-Royce Cullinan является премиальным внедорожником с 6,75-литровым двигателем V12. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, адаптивной пневмоподвеской и возможностью глубокой кастомизации. Стоимость автомобиля в России варьируется от 55 до 85 миллионов рублей в зависимости от комплектации и степени индивидуализации.
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