16 июня 2025

В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce с «грубыми» дисками, как у Дрейка

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестно, являются ли эти диски на Rolls-Royce оригиналом или копией
Неизвестно, являются ли эти диски на Rolls-Royce оригиналом или копией Фото:

В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Cullinan с нестандартными хромированными дисками, украшенными провокационной гравировкой — надписью F**k You. Эти колёса напоминают кастомные элементы от модного бренда Chrome Hearts. Похожие бренд делал для канадского рэпера Дрейка.

Такой дизайн дисков использовался в индивидуальном проекте для канадского музыканта, чей автомобиль был оформлен в сотрудничестве с Chrome Hearts — с фирменной символикой, интерьером в готическом стиле и схожими дисками. Происхождение конкретных дисков, замеченных в Екатеринбурге, пока неизвестно — это может быть как редкий оригинал, так и стилизованная копия.

Rolls-Royce Cullinan является премиальным внедорожником с 6,75-литровым двигателем V12. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, адаптивной пневмоподвеской и возможностью глубокой кастомизации. Стоимость автомобиля в России варьируется от 55 до 85 миллионов рублей в зависимости от комплектации и степени индивидуализации.

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В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Cullinan с нестандартными хромированными дисками, украшенными провокационной гравировкой — надписью F**k You. Эти колёса напоминают кастомные элементы от модного бренда Chrome Hearts. Похожие бренд делал для канадского рэпера Дрейка. Такой дизайн дисков использовался в индивидуальном проекте для канадского музыканта, чей автомобиль был оформлен в сотрудничестве с Chrome Hearts — с фирменной символикой, интерьером в готическом стиле и схожими дисками. Происхождение конкретных дисков, замеченных в Екатеринбурге, пока неизвестно — это может быть как редкий оригинал, так и стилизованная копия. Rolls-Royce Cullinan является премиальным внедорожником с 6,75-литровым двигателем V12. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, адаптивной пневмоподвеской и возможностью глубокой кастомизации. Стоимость автомобиля в России варьируется от 55 до 85 миллионов рублей в зависимости от комплектации и степени индивидуализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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