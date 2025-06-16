Челябинская область накормит Китай тоннами куриных лапок

Челябинские предприятия наладили поставки куриных субпродуктов в Китай. Они готовы нарастить объемы до тысяч тонн в год. Об этом рассказала министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.
"С начала 2025 года начала поставку куриных лапок в Китай компания «СИТНО», которая планирует обеспечить ежемесячно поставку 100 тонн продукции. Компания «Равис» готова отгружать на экспорт до двух тысяч тонн субпродуктов в год", — отметила Подшивалова по итогам встречи с представителями крупной бизнес-корпорации из города Анькан китайской провинции Шэньси.
В числе обсуждаемых вопросов была перспектива увеличения объемов экспорта продукции масложирового комплекса. В настоящее время компания «Сигма» ежемесячно экспортирует до 15 тысяч тонн растительного масла, что составляет половину ее общего производства.
Челябинская область отгружает в Китай такие товары как мука, макаронные и кондитерские изделия, напитки, семена льна, а также переработанные продукты из фруктов, овощей и орехов, и изделия на основе коровьего молока. В 2024 году объем экспорта продовольственных товаров из региона в КНР достиг 9,6 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель аграрного экспорта увеличился на 17 процентов, уточнили в пресс-центре областного Минсельхоза.
Как URA.RU писало ранее, «Магнитогорский птицеводческий комплекс» поставил в Китай 19,2 тонны куриных лапок. С начала текущего года в КНР экспортировали порядка 100 тонн этой продукции.
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