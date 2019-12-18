Проведение Универсиады в столице Урала все еще под вопросом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей все еще сомневаются в том, что Универсиада состоится в Екатеринбурге в 2023 году. Это следует из выступления на пресс-конференции в «ТАСС.Урал» вице-президента союза Михаила Черепанова.



Журналисты напомнили ему о прошедшей в сентябре встрече свердловского губернатора Евгения Куйвашева с крупнейшими бизнесменами региона и поинтересовались «устраивают ли бизнес итоги встречи и степень вовлеченности в Универсиаду». — «Можно вопрос вам: а она будет?» — поинтересовался в ответ Черепанов. — «Не знаю», — ответил журналист. — «И я не знаю. Мы сегодня говорим на темы, о которых пока не знаем — будет или не будет — а также о нашей вовлеченности в них», — отметил Черепанов.



После этого Черепанов общими словами раскрыл подробности осенней встречи: «Там обсуждался вопрос Универсиады в такой форме: мои друзья, будет тяжело, времени нет, финансирования нет, универсиаду провести надо. Я надеюсь на вас, думайте, предлагайте, инвестируйте сами пока, за свои средства, потом будем как-то там. Я не цитирую, но суть обращения губернатора была такой и все вздохнули и сказали: „Сделаем“».