Ямальских мэров раскритиковали за желание выступить с Путиным в один день

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов и глава Красноселькупского района Юрий Фишер проведут пресс-конференции и ответят на вопросы земляков 19 ноября. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» политологи оценили планы глав выступать в один день с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента фонда «Региональная политика» Павла Манченко, решения Романова и Фишера — безграмотные и обескураживающие. «Это настоящая политическая близорукость, продиктованная политическими амбициями, — заявил политолог. — Это желание стать равновеликими с главой государства в масштабах муниципалитетов».

Их мероприятия теряются как информационный повод на фоне пресс-конференции Путина ввиду их микроскопичности, пояснил Манченко. Впрочем, как считает его коллега, политолог Александр Безделов, именно желанием «спрятаться за большим событием» можно объяснить планы глав.

Безделов высказал мнение, что цель мэров — сделать, чтобы их мероприятия не вызвали широкого резонанса. Это оградит их от ненужных вопросов, на которые некомфортно отвечать, но которые всегда есть у населения.

Впрочем, возможно и то, что поднимаемые вопросы на федеральном и местном уровнях будут отличаться. «Все надо оценивать с конкретной ситуации — какая обстановка сейчас сложилась в том или ином муниципалитете», — прокомментировал Безделов.

Большая пресс-конференция президента РФ начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. После ее окончания на 19:00 запланирована пресс-конференция мэра Ноябрьска, а глава Красноселькупского района ответит в прямом эфире на вопросы населения. Прямой эфир 19 декабря планировал провести и глава Надымского района Леонид Дяченко, однако позже он сдвинул мероприятие на неделю.