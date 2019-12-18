Климатолог пообещал россиянам европейские зимы

Российская зима становится все более аномальной — в будущем из-за изменений климата россияне будут все реже наблюдать настоящие русские морозы. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
«Ну, собственно говоря, это дело вкуса. Мы движемся в сторону европейской зимы», — цитирует Семенова «Федеральное агентство новостей». Климатолог указал на то, что средние температуры в декабре повысились на четыре градуса за последние 30 лет. Из-за этого декабрьская погода стала больше напоминать температурные характеристики, присущие ноябрю. Это говорит о том, что мир охватывает общее глобальное потепление.
По словам Семенова, климатические перемены станут причиной более мягких зим. При этом разница температур зимой и летом будет постепенно сокращаться. Климатолог добавил, что изменения коснутся сельского хозяйства — из-за глобального потепления аграриям придется приспособить планы календарных работ и пересмотреть технологии, которые применяются сейчас.
Ранее телеканал RT сообщал, что специалисты московского метеобюро обещают неустойчивую погоду в столичном регионе.