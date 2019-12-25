Абоненты «Мегафона» пожаловались на проблемы со связью

Клиенты ПАО «Мегафон» пожаловались на сбои в работе интернета и мобильной связи. Судя по их сообщениям, неполадки наблюдались во всех российских регионах.
«Если Вы испытывали сложности с выходом в интернет 24 декабря — надеемся, подарок сгладит причиненное неудобство. Целый месяц Вам будет доступен безлимитный интернет — бесплатно», — такое сообщение рассылал «Мегафон» после сбоев. Согласно данным сайта Downdetector, 60% жалоб поступало на перебои в мобильной связи, 25% — на мобильный интернет и 13% — на сбой сразу всех сервисов.
В Уральском филиале «Мегафона» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что некоторые абоненты могли испытывать трудности с передачей данных из-за плановых ремонтных работ на сети, которые проходили 24 декабря с 3:00 до 4:45.
Ранее операторы сотовой связи сообщили, что могут поднять цены на архивные тарифы. Такое решение принято из-за расходов на исполнение «закона Яровой» и будущих расходов на закон «Об устойчивом Рунете», передает телеканал 360.