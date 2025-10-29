Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Стало известно, где похоронят актера Романа Попова

Оганес Григорян: похороны актера Романа Попова пройдут в Москве
29 октября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дата похорон актера не названа

Дата похорон актера не названа

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Похороны российского актера Романа Попова пройдут в Москве. Об этом рассказал шоумен и юморист Оганес Григорян.

«(Похороны — прим. URA.RU) в Москве», — заявил Григорян. Тем временем похорон он не назвал.

Роман Попов скончался на 41-м году жизни из-за осложнений после рецидива рака головного мозга. О смерти актера стало известно 28 октября, когда информацию подтвердил его концертный директор Илья Новиков. Ранее представители семьи артиста сообщали, что прощание и похороны, вероятно, пройдут в начале ноября, однако точные дата и место церемонии обсуждались с родственниками и близкими.

Материал из сюжета:

Умер актер из "Полицейского с рублевки" Роман Попов

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал