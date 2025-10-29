Стало известно, где похоронят актера Романа Попова
Дата похорон актера не названа
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Похороны российского актера Романа Попова пройдут в Москве. Об этом рассказал шоумен и юморист Оганес Григорян.
«(Похороны — прим. URA.RU) в Москве», — заявил Григорян. Тем временем похорон он не назвал.
Роман Попов скончался на 41-м году жизни из-за осложнений после рецидива рака головного мозга. О смерти актера стало известно 28 октября, когда информацию подтвердил его концертный директор Илья Новиков. Ранее представители семьи артиста сообщали, что прощание и похороны, вероятно, пройдут в начале ноября, однако точные дата и место церемонии обсуждались с родственниками и близкими.
Материал из сюжета:Умер актер из "Полицейского с рублевки" Роман Попов
