Осужденный за взятку экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключенных в колонии ИК-5 в Мордовии, где отбывает срок за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Конфликт между осужденными разгорелся на почве личной неприязни, а после перерос в драку. «В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», — передает данные пресс-службы управления ФСИН по Республике Мордовия ТАСС. Уточняется, что материалы по делу с участием Захарченко были переданы в следственные органы.
Как сообщает «Национальная служба новостей», инициатором драки стал Захарченко. Экс-полковник МВД избил заключенного с пониженным социальным статусом после того, как надел его обувь, а «обиженный» предъявил ему за это претензии.
Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Захарченко был арестован осенью 2016 года. В его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей. Полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество, напоминает «Утро.ру».