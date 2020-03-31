Синоптики раскрыли, когда настанет погода, убивающая коронавирус

Сухую и жаркую погоду, которая поможет остановить распространение коронавируса на территории России, следует ожидать только летом. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что это произойдет в июне—июле.
«Если говорить о температуре +25, +28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным», — цитирует Вильфанда argumenti.ru. По его словам, в Москве средняя июльская температура составляет от +23 до +25 градусов по цельсию. Он подчеркнул, что от +21 до +23 может быть в некоторые дни в мае и июне.
Высокие температуры «тормозят» распространение вируса, так как при жаре он становится «не инфекционным», говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она отметила, что в нынешних условиях инфекция может пробыть на поверхности 3 дня, но при жаркой погоде на той же поверхности она «просидит» всего 3 часа.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что солнечная погода препятствует распространению кoрoнавируса. По его словам, возможно, говорить о препятствии распространению COVID-19 можно будет, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.
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