В Гидрометцентре рассказали о погоде в нерабочую неделю

По словам Романа Вильфанда, в начале недели в европейской части России будет похолодание Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Погода в конце рабочей недели в европейской части России будет теплой и солнечной, однако, в воскресенье атмосферное давление понизится, и температура упадет на пять-семь градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Солнце, ветра нет, температура 12-15 градусов. Так будет до воскресенья», — заявил РИА «Новости» Вильфанд.

В начале следующей недели, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, атмосферное давление снизится, как и температура воздуха. В понедельник в центре европейской части России днем будет от +5 до +7 градусов, ночью — от 0 до +5. Во вторник похолодает еще сильнее — днем от +5 до +6 градусов, ночью — до -3.

Синоптик отмечает, что условий для сильных осадков и порывов ветра пока что нет. Состояние атмосферы будет «болотистым», заключил Вильфанд.

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в качестве меры профилактики против распространения коронавируса. Глава государства рекомендовал россиянам оставаться дома. Также он предложил ряд мер социальной поддержки граждан на ближайшее время и перенес голосование по поправкам в Конституцию на неопределенный срок, напоминает агентство Nation News.