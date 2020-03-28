Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить эпидемию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cолнце препятствует распространению кoрoнавируса, нo температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Для него оптимальными режимами является температура в пределах 6-8 градусов», — отметил Мурашко. По его словам, возможно, говорить о препятствии распространению вируса можно будет, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.

Глава Минздрва советует россиянам требуется соблюдать «режим тишины» и воздержаться от визитов в многолюдные места, так как китайский вирус, как правило, передается воздушно-капельным путем.

По последним данным, в России зафиксировано 1 040 случаев заражения коронавирусом. Из них 703 в Москве и 49 в Московской области.