Врач назвал неожиданный способ бросить курить

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Ранее URA.RU сообщало, как пандемия коронавируса скажется на курильщиках во всем мире.

Руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Маринэ Гамбарян советовала курильщикам поэтапно снижать норму выкуренных сигарет в день. Переходить на электронные сигареты во время отказа от курения не стоит, передает телеканал 360.

Напомним, ранее глава института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявлял, что человеку, который намерен бросить курить, необходимо менять образ мышления, напоминает « Федеральное агентство новостей».

Кроме того, считает эксперт, привычка употреблять воду может помочь людям, которых мучают головные боли после отказа от курения. Также вода ускоряет обмен веществ в организме, что может помочь тем, кто боится набрать лишний вес.

«Курение — это действие, при котором заняты руки. Глоток воды в какой-то степени может это заменить», — заметил Демин в эфире на радио Sputnik.

Курильщики могут избавиться от вредной привычки, если будут больше пить воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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