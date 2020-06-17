Врач назвал неожиданный способ бросить курить

Бутылка воды способна помочь человеку отказаться от курения, считает президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин.
«Курение — это действие, при котором заняты руки. Глоток воды в какой-то степени может это заменить», — заметил Демин в эфире на радио Sputnik.
Кроме того, считает эксперт, привычка употреблять воду может помочь людям, которых мучают головные боли после отказа от курения. Также вода ускоряет обмен веществ в организме, что может помочь тем, кто боится набрать лишний вес.
Напомним, ранее глава института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявлял, что человеку, который намерен бросить курить, необходимо менять образ мышления, напоминает «
Руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Маринэ Гамбарян советовала курильщикам поэтапно снижать норму выкуренных сигарет в день. Переходить на электронные сигареты во время отказа от курения не стоит, передает телеканал 360.
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