16 июня 2020

Врач назвал неожиданный способ бросить курить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, детский сад, питьевая вода, бутыль, бутылки с водой
Курильщики могут избавиться от вредной привычки, если будут больше пить воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бутылка воды способна помочь человеку отказаться от курения, считает президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин.

«Курение — это действие, при котором заняты руки. Глоток воды в какой-то степени может это заменить», — заметил Демин в эфире на радио Sputnik.

Кроме того, считает эксперт, привычка употреблять воду может помочь людям, которых мучают головные боли после отказа от курения. Также вода ускоряет обмен веществ в организме, что может помочь тем, кто боится набрать лишний вес.

Напомним, ранее глава института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявлял, что человеку, который намерен бросить курить, необходимо менять образ мышления, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Маринэ Гамбарян советовала курильщикам поэтапно снижать норму выкуренных сигарет в день. Переходить на электронные сигареты во время отказа от курения не стоит, передает телеканал 360.

Ранее URA.RU сообщало, как пандемия коронавируса скажется на курильщиках во всем мире.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...