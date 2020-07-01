Соловьев рассказал Собчак, что думает об уходе своей соведущей

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Ранее Анна Шафран в интервью Ксении Собчак заявила, что ушла из программы «Полный контакт» не по своей воле, а по предложению Владимира Соловьева. Сам Соловьев, комментируя уход соведущей, назвал это «повышением», напоминает News.ru . Шафран, в свою очередь, согласилась с мыслью Соловьева о том, что переросла роль соведущей.

«Я считаю Анну Борисовну выдающимся журналистом, блестящим профессионалом и моим личным другом», — заявил Владимир Соловьев, отвечая на вопрос Ксении Собчак. По словам телеведущего, ему и Шафран стало тесно в формате одной передачи.

Анна Шафран была соведущей Владимира Соловьева в ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». В одном из последних выпусков программы между ведущими возникли разногласия, после чего Шафран покинула проект . Последний раз она участвовала в передаче Соловьева 2 июня.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал свою бывшую соведущую Анну Шафран профессионалом и другом. Об этом он заявил в ходе беседы с журналисткой Ксенией Собчак в эфире своей youtube-программы «Соловьев LIVE».

Владимир Соловьев неоднократно говорил о том, что ему с соведущей стало тесно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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