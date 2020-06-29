Экс-соведущая Соловьева раскрыла причины ухода из ток-шоу

По предложению Владимира Соловьева Анна Шафран решила уйти из его авторской программы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая соведущая передачи Владимира Соловьева «Полный контакт» Анна Шафран рассказала, что ушла из программы не по своей воле, а по предложению самого ведущего. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак на ее youtube-канале.

«Я не уходила из программы, мне было предложено ее покинуть. Это было предложение Владимира Рудольфовича», — рассказала Шафран. Она не стала отрицать, что это стало для нее неожиданностью, но заявила, что не считает себя униженной. Шафран добавила, что согласна с Соловьевым, который после конфликта отметил, что она переросла роль соведущей. «Мне кажется, Владимир предложил это ввиду того, что нам стало тесно в студии», — подчеркнула она.

Ведущая также отметила, что было бы нечестно говорить, что она не имела принципиальных расхождений с Соловьевым. Однако Шафран отказалась вдаваться в подробности и рассказывать, в чем состояли противоречия. Вместо этого она заметила, что считает большой удачей, что ей довелось поработать с профессионалом и набраться опыта за годы совместных эфиров.

Последний раз Шафран участвовала в передаче Соловьева 2 июня, когда вместе с депутатом Александром Хинштейном ведущие обсуждали законопроект о единой базе данных о россиянах. Тогда Шафран указала на нарушения в законе, с чем поспорил Соловьев. Соведущая упрекнула его в демагогии, после чего тот предложил ей «работать одной». После этого Соловьев объяснил уход Шафран тем, что она созрела для самостоятельной работы, напоминает RNS.

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