11 июля 2020

Сын эк-министра спорта на BMW насмерть сбил велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
22-летний водитель не нарушал ПДД, алкоголя в его крови не было обнаружено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. Молодой человек был за рулем BMW X6, который был оформлен на его мать Наталью.

«Автомобиль BMW X6 сбил мужчину на велосипеде недалеко от остановки в Подольске. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — пишет РЕН ТВ. По данным СМИ, 22-летний водитель правила дорожного движения не нарушал и алкоголя в его крови не было обнаружено. С места происшествия он не скрывался.

В 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова Антон попал в ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Виновника ДТП отправили под домашний арест. Спустя несколько месяцев дело было закрыто.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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