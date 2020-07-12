Сын эк-министра спорта на BMW насмерть сбил велосипедиста

22-летний водитель не нарушал ПДД, алкоголя в его крови не было обнаружено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. Молодой человек был за рулем BMW X6, который был оформлен на его мать Наталью.

«Автомобиль BMW X6 сбил мужчину на велосипеде недалеко от остановки в Подольске. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — пишет РЕН ТВ. По данным СМИ, 22-летний водитель правила дорожного движения не нарушал и алкоголя в его крови не было обнаружено. С места происшествия он не скрывался.

В 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова Антон попал в ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Виновника ДТП отправили под домашний арест. Спустя несколько месяцев дело было закрыто.

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