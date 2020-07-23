Макаревич подает в суд на депутата от «Единой России»

Андрею Макаревичу не понравилось, что депутат без согласия использовал слова из его песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич собирается подать в суд на новосибирского депутата от «Единой России» Сергея Бондаренко. Музыкант считает, что политик незаконно разместил на своем баннере слова из его песни «За тех, кто в море».

«Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию», — сказал Макаревич изданию «Подъем». По его словам, к нему никто не обращался с вопросом о размещении слов из его песни «За тех, кто в море». Он подчеркнул, что на такое использование не согласен.

Ранее Андрей Макаревич раскрыл свое отношение к параду Победы. Он заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения музыкант получал в детстве в восьмилетнем возрасте, передает «Царьград».