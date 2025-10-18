Стало известно, сколько займет строительство тоннеля из России в США

Стоимость тоннеля составит около восьми миллиардов долларов, заявил Разбегин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство тоннеля, который будет соединять Россию и Аляску, займет около восьми лет или может даже меньше. Тем временем стоимость проекта может составлять примерно семь или восемь миллиардов долларов. Об этом заявил ученый в области строительной механики Виктор Разбегин.

«Сам тоннель и инфраструктура, скорее всего, будут готовы примерно за 8 лет. А с учётом нынешних технологий срок можно даже сократить. Экономически магистраль выгодна», — заявил Разбегин. Его слова приводит telegram-канал Shot. Также отмечается, что с учетом последний научных достижений, проект может быть осуществлен за семь или восемь миллиардов долларов.