Стало известно, сколько займет строительство тоннеля из России в США
Стоимость тоннеля составит около восьми миллиардов долларов, заявил Разбегин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Строительство тоннеля, который будет соединять Россию и Аляску, займет около восьми лет или может даже меньше. Тем временем стоимость проекта может составлять примерно семь или восемь миллиардов долларов. Об этом заявил ученый в области строительной механики Виктор Разбегин.
«Сам тоннель и инфраструктура, скорее всего, будут готовы примерно за 8 лет. А с учётом нынешних технологий срок можно даже сократить. Экономически магистраль выгодна», — заявил Разбегин. Его слова приводит telegram-канал Shot. Также отмечается, что с учетом последний научных достижений, проект может быть осуществлен за семь или восемь миллиардов долларов.
Идея провести такой проект была инициирована главой российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Эксперты отмечали, что создание тоннеля или моста под Беринговым проливом может открыть новые направления для международного сотрудничества, однако требует значительных финансовых вложений.
