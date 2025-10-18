В ХМАО желание приготовить тушенку выбило окна и дверь в квартире. Фото
В квартире вынесло окно и поврежден балкон
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Лангепасе (ХМАО) в одной из квартир жильцы решили приготовить тушенку в самодельном автоклаве и оставили его без присмотра. Из-за разгерметизации аппарата в помещение произошел хлопок- выбило окна и повреждена входная дверь.
В квартире вынесло окна и повреждена входная дверь
«Сегодня утром в Лангепасе произошел хлопок без горения из-за разгерметизации бытового самодельного автоклава, оставленного без присмотра. По прибытию оперативных служб установлено, что прибор взорвался на кухне при приготовлении тушенки. Повреждены окно и входная дверь квартиры», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МЧС.
В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет. Эвакуация помещения не потребовалась.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!