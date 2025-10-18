Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ХМАО желание приготовить тушенку выбило окна и дверь в квартире. Фото

В ХМАО в многоквартирном доме произошел хлопок
18 октября 2025 в 16:08
В квартире вынесло окно и поврежден балкон

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лангепасе (ХМАО) в одной из квартир жильцы решили приготовить тушенку в самодельном автоклаве и оставили его без присмотра. Из-за разгерметизации аппарата в помещение произошел хлопок- выбило окна и повреждена входная дверь.

В квартире вынесло окна и повреждена входная дверь

Фото: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры


«Сегодня утром в Лангепасе произошел хлопок без горения из-за разгерметизации бытового самодельного автоклава, оставленного без присмотра. По прибытию оперативных служб установлено, что прибор взорвался на кухне при приготовлении тушенки. Повреждены окно и входная дверь квартиры», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МЧС.

В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет. Эвакуация помещения не потребовалась.

