«Коммерсантъ»: россияне стали чаще экономить

Россияне стали чаще откладывать деньги и экономить на повседневных расходах. На начало октября 2025 года объем средств населения на банковских счетах достиг почти 63 трлн рублей, при этом они вдвое меньше тратят на покупки. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные Центробанка и мнения экспертов.

Большинство россиян предпочитает хранить сбережения на срочных вкладах и текущих рублевых счетах, следует из данных ЦБ. Одновременно траты в розничной торговле снизились вдвое, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на другие издания и Совкомбанк.

Эксперты объясняют рост сберегательной активности нестабильной ситуацией на рынке труда. По словам Михаила Бурмистрова, гендиректора компании «Infoline-Аналитика», депозиты больше не рассматриваются исключительно как источник процентного дохода. «Средства кладут на депозит не из-за желания получать какие-то дополнительные проценты, а чтобы обеспечить себе возможность „подушку“ на случай неблагоприятных изменений», — приводит его слова «Коммерсантъ». Специалист подчеркнул, что россияне стали осторожнее: если ранее они были уверены в росте доходов, то сейчас сберегают из-за замедления экономики и снижения инвестиционной активности.

Согласно исследованию Совкомбанка, наибольшее сокращение расходов пришлось на товары длительного пользования: электронику, бытовую технику, мебель и инструменты. Аналитики отмечают высокую концентрацию депозитов среди россиян: одна группа вкладчиков уже обеспечена жильем, автомобилями и другой крупной собственностью, а вторая — копит на серьезные покупки или откладывает средства на случай потери работы. В сегменте продуктового ритейла падение доходов почти не сказалось — темпы роста сократились с 6–8% в 2024 году до 2% в 2025-м. Владелец компании по производству замороженных ягод Игорь Бугорский отметил, что покупатели стали требовательнее к качеству и иногда выбирают меньший объем ради более дорогой продукции.