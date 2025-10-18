Легенда мексиканских сериалов: личная жизнь, скандалы и карьера Вероники Кастро

Биография Вероники Кастро Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Вероника Кастро — мексиканская актриса, певица и телеведущая, чье имя стало символом эпохи латиноамериканских «мыльных опер» для миллионов зрителей по всему миру, особенно в России и странах СНГ. Звезде «Богатые тоже плачут» 19 октября 2025 года исполнится 73 года. История преодоления, невероятного трудолюбия и таланта, который проложил мост между культурами — в материале URA.RU.

Детство и юность

Вероника Кастро родилась 19 октября 1952 года в Мехико, в бедной многодетной семье. Будучи старшим ребенком, она с ранних лет познала тяжесть ответственности, особенно после развода родителей. Матери, работавшей секретарем, с трудом хватало средств на содержание четверых детей. Детство Вероники было омрачено насмешками сверстников: ее дразнили и за скромную одежду, и за невысокий рост, и за склонность к полноте.

Веронику Кастро дразнили и обзывали в детстве Фото: Валерия Христофорова /ИТАР-ТАСС/

Однако эти испытания не сломили, а закалили ее характер. Она решила бороться за свое место под солнцем. Вероника записалась в спортивную секцию, чтобы привести себя в форму, а затем, желая побороть робость, пришла в школьный театральный кружок. Именно на сцене она нашла свое призвание. Ее целеустремленность проявилась рано: в 12 лет она одержала победу в местном конкурсе красоты, став «Королевой Весны», что укрепило ее веру в себя.

В 16 лет Вероника Кастро снялась для мужского журнала ради денег Фото: Лев Леонидович Медведев / wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0

Решающий поворот в ее судьбе произошел благодаря случайной, но судьбоносной встрече. Рядом с ее домом располагался штаб одной из политических партий, где она познакомилась с депутатом Луисом Бартилоти. Очарованный ее настойчивостью и искренностью, он помог ей получить стипендию в театральной академии, которой руководил известный актер и продюсер Андрес Солер. Так для Вероники открылась дверь в мир искусства.

Чтобы помогать семье, 16-летняя Вероника пошла на смелый шаг — снялась обнаженной для мужского журнала «Caballero». Этот поступок шокировал родных, но сама Кастро рассматривала его как необходимую жертву для будущей карьеры. Фотографии привлекли к ней внимание продюсеров, и вскоре она начала работать на телевидении и радио. При этом она продолжала учиться и в 1979 году, несмотря на плотный съемочный график, получила диплом в области международных отношений.

Путь к мировой славе: телевидение и сериалы

Карьера Вероники на телевидении началась с участия в популярном комедийном шоу «Ха-ха» под руководством Мануэля Вальдеса. Она быстро стала узнаваемой, работая диктором на радио и ведущей различных программ. Но настоящая слава пришла к ней с сериалами.

В 1979 году на экраны вышла теленовелла «Богатые тоже плачут», где Вероника сыграла главную роль — красавицу Марианну Вильяреаль. Сериал стал феноменальным успехом не только в Латинской Америке, но и в Европе, Азии и, что особенно важно, в России. Для советского зрителя, переживавшего сложные 1990-е, история Золушки из Мексики стала откровением и глотком свежего воздуха. За судьбой Марианны следили целыми семьями, а имя Вероники Кастро мгновенно стало нарицательным.

Кадр из сериала «Богатые тоже плачут» Фото: Богатые тоже плачут (1979-1980) / Мексика / Televisa / Режиссеры Рафаэль Банкельс, Фернандо Чакон

«Я 15 лет провела в коридоре Televisa (крупнейшего в мире производителя сериалов на испанском языке), ожидая, когда мне дадут шанс, тогда меня все называли „Джокер“», — заявила Кастро в интервью CNN en Espanol.

Спустя два года она блестяще справилась с главной ролью в сериале «Право на рождение», закрепив свой статус королевы мелодрамы. А в 1987 году вышел проект, который стал второй культовой работой в ее карьере — «Дикая Роза». Ее героиня, Роза Гарсия, — простая, но гордая и эмоциональная девушка — вновь покорила сердца миллионов. Заглавная песня сериала, Rosa Salvaje, в исполнении Кастро стала хитом номер один, доказав ее состоятельность не только как актрисы, но и как певицы.

Музыкальная карьера

Еще в 1973 году Вероника выпустила свой первый мини-альбом, а с ростом популярности ее музыкальная карьера набрала обороты. Такие альбомы, как «Sensaciones» и «Aprendí a Llorar» (названный в честь саундтрека из «Богатые тоже плачут»), пользовались огромным успехом в испаноязычном мире. Она активно гастролировала, давая концерты в разных странах.

Вероника Кастро успела записать музыкальный альбом Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

Несмотря на то, что в 2009 году она объявила о завершении певческой карьеры, признав, что актерство всегда было для нее приоритетом, ее музыкальное наследие остается неотъемлемой частью творчества.

Вероника Кастро в Москве, 1992 год Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

Личная жизнь

Личная жизнь Вероники Кастро всегда была объектом пристального внимания прессы и поклонников. Она никогда не была официально замужем, но ее романы часто становились достоянием общественности.

В 1974 году у нее родился старший сын, Кристиан Кастро, который впоследствии стал знаменитым певцом и композитором. Долгое время личность отца оставалась тайной, но позже выяснилось, что им был комик Мануэль Вальдес, наставник Вероники. В 1981 году на свет появился второй сын, Мишель Кастро. Его отцом стал бизнесмен Энрике Ньембро, с которым актриса состояла в длительных отношениях. Мишель пошел по стопам матери, став сценаристом и режиссером.

Со старшим сыном у Вероники напряженные отношения Фото: Галина Кмит / РИА Новости

«Счастья в браке я так и не испытала, но дважды за всю жизнь была влюблена в отцов двоих моих сыновей», — утверждала Вероника.

Между Кастро и ее старшим сыном Кристианом долгое время сохранялись весьма сложные отношения. По словам артистки, источником регулярных конфликтов в семье является непростой характер наследника, о чем она неоднократно заявляла публично.

«Я сильно страдаю из-за этого. После очередной ссоры всегда спрашиваю, почему он так себя ведет? Но Кристиан ничего не отвечает. Думаю, он пошел характером в своего отца. Я тоже немного сумасшедшая, но не настолько», — делилась Кастро.

Актриса Вероника Кастро, 1992 год Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Впоследствии у Вероники были романы с актером Омаром Фьерро, певцом Адольфо Анхелем, аргентинским актером Хорхе Мартинесом и партнером по сериалам Хуаном Солером. Несмотря на насыщенную личную жизнь, она так и не вышла замуж.

«Для меня брак — это двое людей, которые любят друг друга, уважают, живут одними интересами. Я против того, чтобы выходить замуж из чисто экономических соображений», — рассказывала звезда, передает aif.ru.

Вероника Кастро и Россия

Связь Вероники Кастро с Россией оказалась прочной и долговременной. В 1992 году, на волне невероятной популярности своих сериалов, она впервые посетила Москву по приглашению президента Бориса Ельцина. Она выступила в «Останкино», где исполнила для советских зрителей песню «Макумба».

Вероника Кастро в Москве в сентябре 1992 года Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Спустя 18 лет, в 2010 году, она вновь приехала в российскую столицу, на этот раз в качестве члена жюри шоу «Минута славы». Во время визита она трогательно исполнила саундтрек из «Богатые тоже плачут», вызвав бурю ностальгии у зрителей. Кастро признавалась, что питает особую любовь к русским поклонникам, и даже выучила несколько слов на русском языке.

Вероника Кастро в Москве, 1992 год Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Новый виток карьеры и жизнь сегодня

После некоторого затишья в 2000-х годах Вероника Кастро триумфально вернулась на экраны в 2018 году, снявшись в успешном сериале от Netflix «Дом цветов». Она сыграла властную мать семейства, управляющую цветочным бизнесом. Проект был тепло принят критиками и зрителями и был продлен на несколько сезонов.

В 2019 году она заявила об окончании кинокарьеры: «Мне нравятся мои 70 лет, мои седые волосы и морщины. И я понимаю, что у меня есть прекрасная публика, которая напоминает мне о моей карьере», — делилась актриса.

Однако же в 2022 году актриса вновь появилась в фантастической романтической комедии «Когда я молода», опровергнув слухи о проблемах со здоровьем. Сегодня Вероника Кастро, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться в центре внимания.

Актриса Вероника Кастро, 2014 год Фото: Agustin Salinas / ZUMAPRESS.com / ТАСС

Она перестала скрывать седину и морщины, с достоинством принимая свой возраст. Актриса занимается спортом, ведет собственный бизнес, включая сеть косметических салонов и именную линию косметики, а также наслаждается ролью бабушки, посвящая время внучке.