Власти Кургана забирают стоянку у детской спортивной организации

Курганские власти выселяют стоянку. На эти деньги дети из сел занимаются спортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана подала в Арбитражный суд заявление на демонтаж стоянки, которую арендует «Областной центр развития тяжелой атлетики», где занимаются дети. На платежи от стоянки организация возит спортсменов на соревнования. О судебном разбирательстве по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне URA.RU рассказал гендиректор общественной организации Юрий Терещенко.

Организации земля была предоставлена в 2005 году на условиях, что средства тренер направляет на детей. «Набирал детей из сел, потому что сам со Зверинки. Бесплатно вел их на базе училища Олимпийского резерва. Получал зарплату 6 000 рублей, сейчас 7000 рублей получаю. На деньги от стоянки возил ребятишек на соревнования. Воспитанники были призерами Европы, России», — пояснил Терещенко.

Спустя 15 лет работы стоянки общественник неожиданно узнал, что договор аренды в одностороннем порядке мэрия расторгла в 2019 году. А участок и вовсе снят с кадастрового учета. «Куда шли деньги за аренду после расторжения договора, большой вопрос. Вопрос и у судьи — откуда выселять, если нет кадастрового номера», — пояснил тренер.

Адвокат Сергей Щеглов, представляющий интересы организации, пояснил URA.RU, что администрация уведомила о расторжении договора по юридическому адресу. Хотя деловое общение сложилось по другому адресу. «Получается юридически администрация поступила верно, а фактически знали и телефон, и вели переписку по другому адресу. Есть вопрос юриспруденции, а есть вопрос порядочности в деловых отношениях. Реально человек работает, не скрывается. Непонятно, для чего это делается. Чтобы показать, что администрация власть?» — сказал Щеглов.

Как пояснили Терещенко, освободить территорию нужно для проектирования Первомайского проспекта. «В этом году будет финансирование на проектирование дороги. Год проектирование, год экспертиза. Кроме того, они не знают дадут ли деньги на строительство дороги. Она ведет в никуда. Настораживает, что соседние стоянки депутатскую и родственницы [Анатолия] Ельчанинова [бывшего мэра] не трогают», — пояснил Терещенко.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда, следующее заседание по выселению стоянки состоится 20 августа. В администрацию Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Стоянка, которую власти планируют освободить, находится между пятым и шестым микрорайоном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Земельный участок, где находится стоянка, арендуемая «Областным центром развития тяжелой атлетики», не стоит на кадастровом учете Скрин с сайта Роскадастр