Курган среди антилидеров по ДТП с самокатами и велосипедами

Курган вошел в пятерку регионов с частыми ДТП с велосипедистами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Кургана в этом году семь процентов всех происшествий произошли с участием велосипедистов. Этот показатель вывел Курганскую область в пятерку антилидеров по числу аварий, в которых участвовали самокаты и велосипеды. Данные исследования приводит на своем сайте РИА Новости.

«Курганская область вошла в число регионов, где чаще всего случаются инциденты со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Так, в Курганской и Нижегородской области в 2025 году зафиксировано одинаковое количество ДТП с велосипедистами — по 7 процентов», — говорится в аналитических данных.

С самокатчиками наибольшее число происшествий зарегистрировано в Ростовской области и Санкт-Петербурге — по 25%. При этом 93% инцидентов с велосипедистами в стране не требуют госпитализации, а средняя страховая выплата составляет 9,4 тысячи рублей.

За весну–осень в России продажи электросамокатов выросли втрое, превысив 30,5 тысячи штук и собрав на маркетплейсах более 738 миллионов рублей. При этом, в исследовании указано, что несмотря на рост продаж, привычные самокаты и велосипеды остаются намного популярнее электросамокатов.