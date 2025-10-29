В КГСХА огородили одно из пустующих общежитий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне КГСХА Курганской области устанавливают ограждение вокруг пустующего студенческого общежития №1. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые предполагают, что здание подлежит сносу. Официального комментария по данному вопросу пока нет.

«Ограждение возводят вокруг студенческого общежития №1 КГСХА, которое стоит закрытое около трех лет. Что значит этот забор — никто не говорит. По слухам, общежитие подлежит сносу. Хотя внешне не в таком уж оно и плачевном состоянии. Несколько лет назад в здании были установлены пластиковые окна. Хотелось бы знать, что дальше ждет наш городок», — говорит жительница микрорайона. Она отметила, что здания пустующих общежитий №3 и №2 КГСХА (филиал Курганского государственного университета) остаются не огражденными, но выглядят хуже.

Жители микрорайона боятся, что все общежития будут снесены. Люди жалуются, что им не сообщают о дальнейших планах на пустующие здания и о судьбе микрорайона КГСХА. URA.RU направило запрос в Курганский государственный университет с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

