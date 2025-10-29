Жители студенческого поселка под Курганом испугались, что вуз снесет общежития. Видео
В КГСХА огородили одно из пустующих общежитий
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В микрорайоне КГСХА Курганской области устанавливают ограждение вокруг пустующего студенческого общежития №1. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые предполагают, что здание подлежит сносу. Официального комментария по данному вопросу пока нет.
«Ограждение возводят вокруг студенческого общежития №1 КГСХА, которое стоит закрытое около трех лет. Что значит этот забор — никто не говорит. По слухам, общежитие подлежит сносу. Хотя внешне не в таком уж оно и плачевном состоянии. Несколько лет назад в здании были установлены пластиковые окна. Хотелось бы знать, что дальше ждет наш городок», — говорит жительница микрорайона. Она отметила, что здания пустующих общежитий №3 и №2 КГСХА (филиал Курганского государственного университета) остаются не огражденными, но выглядят хуже.
Жители микрорайона боятся, что все общежития будут снесены. Люди жалуются, что им не сообщают о дальнейших планах на пустующие здания и о судьбе микрорайона КГСХА. URA.RU направило запрос в Курганский государственный университет с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жители общежитий №6 и №7 КГСХА получили уведомления о выселении до 11 ноября. Большинство из жильцов — пенсионеры КГСХА, получившие жилье в зданиях в разные годы. Позже в администрации Курганского государственного университета пояснили, что наводят порядок в общежитиях и документах. Жителей просили предоставить документы, на основании которых они вселились в общежития, а также справки, что они не имеют другого жилья, либо нуждаются в жилье. Вуз так вычисляет должников и тех, кто незаконно пользуется комнатами. Законные жильцы общежитий просят передать здания в собственность региона и муниципалитета, чтобы появилась возможность приватизировать жилье.
