Россиянам станет сложнее ездить в Европу из-за коронавируса

В ряде стран могут ввести двойное тестирование на коронавирус для туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Европе заговорили о новых правилах въезда для туристов, в частности, о введении двойного тестирования на коронавирус. Это связано с тем, что в ряде стран зафиксированы новые вспышки COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В Евросоюзе ищут варианты стимулирования свободного передвижения [туристов] и рассматривают новые схемы въезда. Например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19», — говорится в сообщении АТОР.

Подобная схема заработает с 19 августа в Исландии. Согласно новым условиям, все приезжие обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на наличие инфекции. «Первый скрининг проводится сразу по прилету, второй — на четвертый-пятый день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию», — сообщает организация. Новой схемой также заинтересовались в Великобритании.

Ранее совет ЕС согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в перечень вошли десять стран, России в них нет. Страны Европы будут готовы открыть границы с Россией, когда заболеваемость коронавирусом в РФ снизится в два раза.

В августе в РФ стартовала специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой российские туристы смогут вернуть себе часть средств за приобретенные туры и путевки, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с тем отдых на российских курортах резко подорожал, пишет «Утро.ру».

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