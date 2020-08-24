Пациентами клиники «Шарите» в Германии, куда госпитализировали блогера Алексея Навального, в разные годы были первый президент России Борис Ельцин, последний генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и немецкий канцлер Ангела Меркель.
«Шарите» — одна из старейших клиник и крупнейший госпиталь Европы. Ее основали в 1710 году. В разные годы здесь лечились Борис Ельцин, Михаил Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко лечила в «Шарите» межпозвонковую грыжу. Канцлер Германии Ангела Меркель также обращалась к ортопедам «Шарите»: в 2014 году ей оказали медицинскую помощь после падения на лыжах.
В 2018 году специалисты «Шарите» вылечили от отравления основателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Его случай похож на ситуацию, в которой сейчас оказался впавший в кому Навальный.
Россиянам немецкая клиника известна также благодаря телесериалу «Семнадцать мгновений весны»: в «Шарите» рожала радистка Кэт. Часть сцен киноленты снята на территории медучреждения.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку. Политика доставили в больницу Омска в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ, с того момента он находится в коме и не приходил в сознание. Позже его транспортировали в Берлин. Российские врачи утверждали, что у Навального проблемы с обменом веществ. Однако врачи «Шарите» заявляют, что блогера отравили, передает RT. Некоторые эксперты прогнозируют, что Навальный выживет, но будет недееспособным.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.