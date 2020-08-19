Блогера Алексея Навального госпитализировали из самолета с отравлением. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.
«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш. По ее словам, у Навального токсическое отравление. Сейчас блогер в реанимации без сознания.
Ярмыш добавила, что его могли отравить. Она уточнила, что ранее такое уже случалось. По ее мнению, Навальному могли подмешать токсин в чай, потому что это единственное, что он пил с утра. Как сообщают врачи, яд быстрее впитывается через горячие напитки.
Ранее Навальный вылетел в Томск, где проводил съемки. О том, что именно он снимал, обещал рассказать в ближайшее время.
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