19 августа 2020

Навального госпитализировали с отравлением. Он в реанимации без сознания

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет с Навальным экстренно приземлился в Омске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогера Алексея Навального госпитализировали из самолета с отравлением. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш. По ее словам, у Навального токсическое отравление. Сейчас блогер в реанимации без сознания.

Ярмыш добавила, что его могли отравить. Она уточнила, что ранее такое уже случалось. По ее мнению, Навальному могли подмешать токсин в чай, потому что это единственное, что он пил с утра. Как сообщают врачи, яд быстрее впитывается через горячие напитки.

Ранее Навальный вылетел в Томск, где проводил съемки. О том, что именно он снимал, обещал рассказать в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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