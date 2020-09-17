Названы регионы, в которые придет бабье лето

В следующие выходные ожидается потепление в уральских регионах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На следующей неделе нескольких регионах России ожидается бабье лето. Сначала потепление придет в Центральный федеральный округ, затем его стоит ждать жителям уральских регионов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ЦФО все выходные воздух не прогреется выше 13 градусов, но со следующего вторника (22 сентября) температура повысится. «Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. Во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла», — рассказал синоптик РИА «Новости». Вильфанд подчеркнул, что это — нормальная погода для сентября.

По данным сервиса «Гисметео», потепление до 17 градусов придет в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край в субботу, 19 сентября. Потом всю следующую рабочую неделю в регионе ожидаются дожди, а температура воздуха составит +8, +13 градусов. К следующим выходным уральцам вновь стоит ждать теплую погоду до +19 градусов, без осадков.

Ранее сообщалось, что в России ожидается теплый сентябрь. А на курорты Краснодарского края и Крымский полуостров придет бархатный сезон, передает «Утро.ру».