В какие регионы России придет бабье лето

Третья декада сентября принесет тепло сразу в несколько российских регионов. Бабье лето наступит на северо-западе и в центре европейской части России, затем потеплеет и в других областях страны, рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«После 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. Если говорить про центральную часть России, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе», — цитирует Варакина РИА «Новости». Антициклон затронет Петербург и Ленинградскую область, а также Калининград и Псковскую области. Позже тепло, возможно, придет в Москву и Смоленск.
Также теплый антициклон побывает в Еврейской АО, Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. Эксперт уточнил, что в этом году бабье лето будет коротким. На юг европейской России оно придет в октябре или ноябре.
Гидрометцентр также пообещал, что в начале октября на российских курортах начнется бархатный сезон. Вода прогреется до 26 градусов, почти такой же будет температура воздуха, пишет агентство Nation news.
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