11 сентября 2020

В какие регионы России придет бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сквер, уличные фонари, осень
Бабье лето затронет многие российские регионы Фото: Илья Московец © URA.RU

Третья декада сентября принесет тепло сразу в несколько российских регионов. Бабье лето наступит на северо-западе и в центре европейской части России, затем потеплеет и в других областях страны, рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«После 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. Если говорить про центральную часть России, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе», — цитирует Варакина РИА «Новости». Антициклон затронет Петербург и Ленинградскую область, а также Калининград и Псковскую области. Позже тепло, возможно, придет в Москву и Смоленск.

Также теплый антициклон побывает в Еврейской АО, Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. Эксперт уточнил, что в этом году бабье лето будет коротким. На юг европейской России оно придет в октябре или ноябре.

Гидрометцентр также пообещал, что в начале октября на российских курортах начнется бархатный сезон. Вода прогреется до 26 градусов, почти такой же будет температура воздуха, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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