В результате ДТП пострадало девять человек
В Магнитогорске опрокинулась маршрутка на перекрестке улиц Вознесенская и Завенягина. Пострадали девять человек, включая ребенка. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД России по Челябинской области
«Водитель автомобиля Skoda Yeti при развороте не уступил дорогу ГАЗ Луидор, который вез пассажиров», — рассказали URA.RU в ГИБДД по Челябинской области. Известно, что инцидент произошел около 19:00. За рулем Skoda был водитель 47 лет. Среди девяти пострадавших есть ребенок.
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