17 сентября 2020

В центре Магнитогорска опрокинулась маршрутка. Среди пострадавших ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадало девять человек Фото: telegram-канал «Магнитогорск 74»

В Магнитогорске опрокинулась маршрутка на перекрестке улиц Вознесенская и Завенягина. Пострадали девять человек, включая ребенка. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД России по Челябинской области

«Водитель автомобиля Skoda Yeti при развороте не уступил дорогу ГАЗ Луидор, который вез пассажиров», — рассказали URA.RU в ГИБДД по Челябинской области. Известно, что инцидент произошел около 19:00. За рулем Skoda был водитель 47 лет. Среди девяти пострадавших есть ребенок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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