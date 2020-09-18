Россиянам рассказали, какой будет зима

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Природа Пермского края. Пермь, зима, северный урал, каменный город
Зимние холода в России будут умеренными Фото: Сергей Шадрин

Зима 2020—2021 года будет мягкой и снежной. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких зим и такого бесснежья [как в прошлом году] никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», — цитирует «Комсомольская правда» Тишковец. По его словам, холода будут умеренными.

Тишковец отметил, что зима прошлого года была рекордно теплой. А в грядущем сезоне ожидается незначительное повышение температуры относительно нормы. Февраль будет самым теплым месяцем зимнего сезона в России, добавил специалист.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что зима грядущего сезона может быть суровой. Холода могут начаться 7 ноября. Климатолог Нина Зайцева рассказала, что предсказывать погоду зимой в летний период могут только «жулики», передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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