Россиянам рассказали, какой будет зима

Зима 2020—2021 года будет мягкой и снежной. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Таких зим и такого бесснежья [как в прошлом году] никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», — цитирует «Комсомольская правда» Тишковец. По его словам, холода будут умеренными.
Тишковец отметил, что зима прошлого года была рекордно теплой. А в грядущем сезоне ожидается незначительное повышение температуры относительно нормы. Февраль будет самым теплым месяцем зимнего сезона в России, добавил специалист.
Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что зима грядущего сезона может быть суровой. Холода могут начаться 7 ноября. Климатолог Нина Зайцева рассказала, что предсказывать погоду зимой в летний период могут только «жулики», передает агентство Nation News.
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