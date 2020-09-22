Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал чушью слова о том, что четырехдневная рабочая неделя приведет к всплеску алкоголизма в России. Ранее такое предположение выдвинул депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По мнению Онищенко, если в России введут четырехдневную рабочую неделю, граждане начнут злоупотреблять алкоголем. Он считает, что традиции отдыха у большинства россиян нельзя назвать здоровыми, напоминает агентство Nation News.
«Мнение, что четырехдневная рабочая неделя приведет к всплеску алкоголизма — это чушь. Можно подумать, что если рабочая неделя пять дней, то алкоголик пить не будет. Вот сейчас он не пьет, а дадут лишний выходной — сразу сопьется», — написал Жириновский в своем telegram-канале.
Политик уверен, что россияне готовы «захлебнуться» в работе, если будут обеспечены дешевые кредиты, низкие налоги и другие условия. Ошибочно полагать, что если дать больше свободы человеку, то он обязательно сопьется, отметил Жириновский. «Хватит оскорблять наш народ!», — подчеркнул он.
Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне прошлого года, когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, допустил, что в будущем страна может перейти на такой режим работы. Опрос среди работодателей, который прошел в сентябре 2019 года, показал, что 76% из них не готовы перейти на четырехдневку, пишет RT.
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